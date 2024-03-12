Альперт Абрам Исерович
Место рожденияПольша, Влоцлавек, Бельск
Дата рождения30.11.1881
Дата смерти30.11.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1881
Отец: Альперт Исер
Польша, Влоцлавек, Бельск
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна
Польша, Бельск-Подляски
Попал в плен (военное)
16.08.1914
Германия, Вилленберг
Лагерь военнопленных Германия, Штаргард (Померания)
Военная служба
16.08.1914
Германия, селение Орляу
1-ый обозный батальон, рядовой, попал в Плен
Рождение ребёнка
1922
Сын: Альперт Моисей (Михаил) Абрамович
Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Черняк Гитель Абрамовна
Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна
Рождение ребёнка
09.07.1925
Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Ида Абрамовна
Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна
Работа или профессия
По 1937
Директор | Швейная фабрика им. Красной Армии и Флота
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
30.11.1946
Похороны
Неизвестно