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Альперт Абрам Исерович

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Место рождения

Польша, Влоцлавек, Бельск

Дата рождения

30.11.1881

Дата смерти

30.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1881

Отец: Альперт Исер

Мать: не указана

Польша, Влоцлавек, Бельск
Рождение ребёнка
1913

Сын: Альперт Яков Абрамович

Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Польша, Бельск-Подляски
Попал в плен (военное)
16.08.1914
Германия, Вилленберг
Лагерь военнопленных Германия, Штаргард (Померания)
Военная служба
16.08.1914
Германия, селение Орляу
1-ый обозный батальон, рядовой, попал в Плен
Рождение ребёнка
1922

Сын: Альперт Моисей (Михаил) Абрамович

Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Черняк Гитель Абрамовна

Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Альперт Борис Абрамович

Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Ида Абрамовна

Мать ребёнка: Альперт Ревека (Хайя) Хаимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
По 1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Директор | Швейная фабрика им. Красной Армии и Флота
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
30.11.1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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