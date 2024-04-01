Мишин (Никулин) Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин (Никулин) Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Николай Микулай-Микулин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова (МишинаНикулина) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефанова (Мишина) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишина) Ирина (Орина) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мишин Карпей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1878

Сын: Мишин Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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