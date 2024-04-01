Мишин (Никулин) Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишин Николай Микулай-Микулин Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова (МишинаНикулина) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефанова (Мишина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишина) Ирина (Орина) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1878
Мать ребёнка: не указана