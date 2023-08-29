Алешечкин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1969
Отец: Алешечкин Валерий Сергеевич
Мать: Алешечкина Валентина
Рождение ребёнка
05.01.1993
Дочь: Тютрюмова Полина Сергеевна
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Алешечкина Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Алешечкина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
02.04.?
Сын: Алешечкин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Алешечкина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно