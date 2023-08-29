Алешечкин Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешечкин Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1969

Отец: Алешечкин Валерий Сергеевич

Мать: Алешечкина Валентина

Рождение ребёнка
05.01.1993

Дочь: Тютрюмова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Алешечкина Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Алешечкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
02.04.?

Сын: Алешечкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Алешечкина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешечкина Екатерина Петровна

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