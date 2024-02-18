Черкасов Илья Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915 ст.
Дата смерти11.04.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915 ст.
Отец: Черкасов Яков Иова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: (Черкасова) Маргарита Ильинична
Мать ребёнка: Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна
Источник: свидетельство о рождении
Смерть
11.04.1952
Источник: свидетельство о смерти