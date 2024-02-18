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Черкасов Илья Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915 ст.

Дата смерти

11.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915 ст.

Отец: Черкасов Яков Иова

Мать: Черкасова Наталия Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: (Черкасова) Маргарита Ильинична

Мать ребёнка: Афиногенова (Сила) Анисия Владимировна

Источник: свидетельство о рождении
Смерть
11.04.1952
Источник: свидетельство о смерти

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