Карасева (Романова) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич

Лугинино, Удомельский, Тверская область
Информации нет. Есть краткое "Погиб на Первой мировой войне". Ни годы жизни, ни подразделения, ни места службы неизвестны.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Матвей Арсеньевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Шленская (Карасева) Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никитина (Карасева) Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич

Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: Шульгина (Карасева) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич

Смерть
Около 1941
Подробной информации нет. Только краткое "Умерла в 1941 году".

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