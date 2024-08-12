Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич
Лугинино, Удомельский, Тверская область
Информации нет. Есть краткое "Погиб на Первой мировой войне". Ни годы жизни, ни подразделения, ни места службы неизвестны.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Шленская (Карасева) Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никитина (Карасева) Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: Шульгина (Карасева) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Карасев Матвей Арсеньевич
Смерть
Около 1941
Подробной информации нет. Только краткое "Умерла в 1941 году".