Артемьева Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович

Смерть
Неизвестно

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