Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мамсуров Пупа
Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамсуров Дзамболат
Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мамсуров Ибрагим
Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мамсуров Татархан
Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Тезиева Нагьо
Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Темир-Болат
Смерть
Неизвестно