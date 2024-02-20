Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мамсуров Пупа

Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамсуров Дзамболат

Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мамсуров Ибрагим

Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мамсуров Татархан

Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Тезиева Нагьо

Отец ребёнка: Мамсуров Темир-Болат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Темир-Болат

Смерть
Неизвестно
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