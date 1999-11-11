Тимофеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
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