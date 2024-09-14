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Панжинский Давид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1831

Жена: Панжинская Мария Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Панжинский Николай Давидович

Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Панжинский Филипп Давидович

Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Панжинская Агриппина Давидовна

Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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