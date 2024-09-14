Панжинский Давид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1833
Сын: Панжинский Николай Давидович
Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Панжинский Филипп Давидович
Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Панжинская Агриппина Давидовна
Мать ребёнка: Панжинская Мария Александровна
Смерть
Неизвестно