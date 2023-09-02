Безрукова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.10.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1894
Сын: Ожигов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Ожигова Елена александровна
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1898
Сын: Ожигов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1899
Дочь: Ожигова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: Ожигова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.1903
Дочь: Ожигова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Ожигов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1907
Сын: Ожигов Павел Александрович
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1909
Дочь: Ожигова Мария Александровна
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1911
Сын: Ожигов Константин Александрович
Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1912