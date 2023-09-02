Безрукова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1894

Сын: Ожигов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: Ожигова Елена александровна

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.08.1898

Сын: Ожигов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: Ожигова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: Ожигова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.06.1903

Дочь: Ожигова Анна Александровна

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Ожигов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Ожигов Павел Александрович

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1909

Дочь: Ожигова Мария Александровна

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1911

Сын: Ожигов Константин Александрович

Отец ребёнка: Ожигов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожигов Александр Николаевич

Смерть
04.10.1912
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