Мирков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Мирков Андриан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Мирков Осип Максимович

Мать ребёнка: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Мирков Артемий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно

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