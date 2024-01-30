Мирков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Мирков Андриан Максимович
Мать ребёнка: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Мирков Артемий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно