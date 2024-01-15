Баранов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Александр

Баранов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Антон Александрович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елена Александровна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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