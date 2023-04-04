Филиппова Людмила Ивановна
Место рожденияместечко Горляо Понимунского района Литовской АССР
Дата рождения?.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1951
местечко Горляо Понимунского района Литовской АССР
Место жительства
Неизвестно
109542 г. Москва-542, Рязанский проспект, д.80, корпус 1, кв.51.
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер Проектно-конструкторского и технологического института ПромСтроя.