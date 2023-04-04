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Филиппова Людмила Ивановна

Место рождения

местечко Горляо Понимунского района Литовской АССР

Дата рождения

?.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1951

Отец: Филиппов Иван Прокопьевич

Мать: Филиппова Мария Тихоновна

местечко Горляо Понимунского района Литовской АССР
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
109542 г. Москва-542, Рязанский проспект, д.80, корпус 1, кв.51.
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Инженер Проектно-конструкторского и технологического института ПромСтроя.
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