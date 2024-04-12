Бастрыкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Агафья

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрыкин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бастрыкин Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бастрыкин Трофим Игнатьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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