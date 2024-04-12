Бастрыкина Агафья
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бастрыкин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бастрыкин Егор Игнатьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бастрыкин Трофим Игнатьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Михайлович
Смерть
Неизвестно