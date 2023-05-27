Малецкий Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малецкий Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1956

Отец: Малецкий Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарская Галина Захаровна

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарская Галина Захаровна

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