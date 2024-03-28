Гладышев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гладышев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Гладышева) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.04.1919
Дочь: Гладышева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно