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Гладышев Николай Алексеевич

Место рождения

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гладышев Алексей Иванович

Мать: Гладышева Мария (Марфа) Алексеевна

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гладышев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Гладышева) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1919

Дочь: Гладышева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Дмитриевна

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно

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