Berman (Китаевич) Лиза Elizaveta Ilinichna Berman 22.12.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Berman (Китаевич) Лиза Elizaveta Ilinichna Berman

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1891

Дата смерти

13.01.1994

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1891

Отец: Kitaevich Eliyahu Ilia Ovseevich Kitaevich Iona

Мать: Китаевич (Каценеленбоген) Батшева

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.1912

Муж: Berman Benjamin Veniamin Faibishevich Berman

Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Berman (Berman) Иля

Отец ребёнка: Berman Benjamin Veniamin Faibishevich Berman

Рождение ребёнка
19.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berman Benjamin Veniamin Faibishevich Berman

Смерть
13.01.1994
Похороны
Неизвестно

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