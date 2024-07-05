Berman (Китаевич) Лиза Elizaveta Ilinichna Berman
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1891
Дата смерти13.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.1912
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Berman (Berman) Иля
Отец ребёнка: Berman Benjamin Veniamin Faibishevich Berman
Рождение ребёнка
19.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berman Benjamin Veniamin Faibishevich Berman
Смерть
13.01.1994
Похороны
Неизвестно