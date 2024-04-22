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Пелагея Афанасиева

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Курносиков Карп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Несторов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Несторов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Несторов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Несторов

Смерть
Неизвестно
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