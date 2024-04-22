Пелагея Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Андрей Несторов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Несторов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Несторов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Несторов
Смерть
Неизвестно