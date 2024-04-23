Илья Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фёкла Ильинична
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение
1808
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иуда Богданович
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Георгий Ильич
Мать ребёнка: Мария Андреевна
Смерть
1835