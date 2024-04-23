Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фёкла Ильинична

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение
1808

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иуда Богданович

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Георгий Ильич

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1835

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