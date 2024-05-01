Суботин Ларион Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Суботин Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Суботин Стефан Ларионович
Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Суботина) Васса Семеновна
Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Суботин Алексей Ларионович
Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна
Смерть
После 1829