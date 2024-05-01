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Суботин Ларион Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Суботин Семен Федорович

Мать: Суботина Марина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Суботин Ефим Ларионович

Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Суботин Стефан Ларионович

Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Суботина) Васса Семеновна

Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Суботин Алексей Ларионович

Мать ребёнка: Субботина Стефанида Игнатьевна

Смерть
После 1829

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