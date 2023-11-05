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Rima
Rima
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Место рождения
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Дата рождения
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Fəskir
Дети
Radik
Zimfira
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ИГ
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Zimfira
Отец ребёнка:
Fəskir
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Radik
Отец ребёнка:
Fəskir
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Fəskir
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