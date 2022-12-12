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Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Киселев Иван Селиверстов

Отец ребёнка: Киселев Селиверст Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Киселев Егор Селиверстов

Отец ребёнка: Киселев Селиверст Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Киселев Степан Селиверстов

Отец ребёнка: Киселев Селиверст Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Селиверстова

Отец ребёнка: Киселев Селиверст Алексеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Селиверст Алексеев

Смерть
Неизвестно
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