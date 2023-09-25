Надеева Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1855

Сын: Надеев Захар Павлович

Отец ребёнка: Надеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1857

Дочь: Надеева Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Надеев Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

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