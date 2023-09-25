Надеева Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1855
Отец ребёнка: Надеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.1857
Дочь: Надеева Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Надеев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно