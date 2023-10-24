Чапурина (Бобылева) Елена Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурина (Бобылева) Елена Евграфовна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Чапурин Евграф Михайлович

Мать: не указана

Россия, Архангельская область, Няндомский район
Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Бобылев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Бобылева Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
19.09.1888

Дочь: Бобылева Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Павел Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
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