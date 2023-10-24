Чапурина (Бобылева) Елена Евграфовна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район
Дата рождения1861
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Чапурин Евграф Михайлович
Россия, Архангельская область, Няндомский район
Рождение ребёнка
23.02.1881
Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Бобылева Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: Бобылева Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бобылев Иван Никифорович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда