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Корявов Егор Маркович

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Место рождения

Зверково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Корявов Марк Андреевич

Мать: Корявова Ирина Яковлевна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1820

Сын: Корявов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1821 ст.

Сын: Корявов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Корявова Анна Яковлевна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корявова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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