Корявов Егор Маркович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Корявов Марк Андреевич
Мать: Корявова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1821 ст.
Мать ребёнка: Корявова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корявова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно