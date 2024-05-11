Шумайлова Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шумайлов Кронид Яковлевич
Отец ребёнка: Шумайлов Яков Родионович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич
Отец ребёнка: Шумайлов Яков Родионович
Смерть
Неизвестно