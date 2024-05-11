Шумайлова Марфа Ивановна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумайлова Марфа Ивановна

Место рождения

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шумайлов Кронид Яковлевич

Отец ребёнка: Шумайлов Яков Родионович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Шумайлов Ерофей (Ярофей) Яковлевич

Отец ребёнка: Шумайлов Яков Родионович

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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