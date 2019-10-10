Донской Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донской Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1991

Отец: Донской Сергей Станиславович

Мать: Донская Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.10.2019

Сын: Донской Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2022

Дочь: Донская Виктория Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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