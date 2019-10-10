Донской Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1991
Рождение ребёнка
10.10.2019
Сын: Донской Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2022
Дочь: Донская Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности