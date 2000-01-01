Кручинин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1982

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кручинина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Павел Александрович

Мать ребёнка: Кручинина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Кручинина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кручинина Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручинина Любовь Александровна

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