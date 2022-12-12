Чернов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.12.1873
Дата смерти15.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
С 1882
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1892
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1895
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1899
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
Германия
Место жительства
С 1941 по 1952
США
Смерть
15.04.1952
г. Нью-Йорк, США