Чернов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Виктор Михайлович

Чернов Виктор Михайлович

avatar

Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.12.1873

Дата смерти

15.04.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1873
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1882
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1892
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1895
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1899
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
Германия
Место жительства
С 1941 по 1952
США
Смерть
15.04.1952
г. Нью-Йорк, США
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close