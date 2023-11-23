Василий Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Василий Лукич (1701 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Кукобоя Пошехонского уезда. Жена его Прасковья Михайловна (1703-?). Дети: Григорий, дьякон. Пелагея (1733-?) Анфим ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Сын: Анфим Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Матвей Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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