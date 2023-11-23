Василий Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Василий Лукич (1701 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Кукобоя Пошехонского уезда. Жена его Прасковья Михайловна (1703-?). Дети: Григорий, дьякон. Пелагея (1733-?) Анфим ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Григорий Васильевич (1729 — 1791) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. 26 декабря 1746 определен во дьячка к церкви того же села2 . В 1768 году рукоположен во диа... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Сын: Анфим Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Матвей Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Смерть
Неизвестно