Шутова (Усатова) Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Кислова (Шутова) Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Шутов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1970
Дочь: Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Шутов Вячеслав Александрович