Шутова (Усатова) Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Усатова) Валентина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940

Отец: Усатов Филипп Васильевич

Мать: Усатова (Николаенко) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Кислова (Шутова) Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Шутов Вячеслав Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1970

Дочь: Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Шутов Вячеслав Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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