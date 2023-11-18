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Фещенко Алексей Сергевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1983

Отец: Фещенко Сергей Алексеевич

Мать: Фещенко Марина

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Фещенко Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.09.2011

Дочь: Фещенко Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.2017

Дочь: Фещенко Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
29.09.2021

Сын: Фещенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Екатерина Сергеевна

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