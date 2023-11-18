Фещенко Алексей Сергевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1983
Отец: Фещенко Сергей Алексеевич
Мать: Фещенко Марина
Рождение ребёнка
26.05.2009
Сын: Фещенко Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.09.2011
Дочь: Фещенко Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.2017
Дочь: Фещенко Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
29.09.2021
Сын: Фещенко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно