(Черкасова) Агафья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Анатолий Евстафович
Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович
Смерть
Неизвестно