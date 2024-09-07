(Черкасова) Агафья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкасова) Агафья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Анатолий Евстафович

Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Борис Евстафович

Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Михаил Евстафович

Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Евстафий Никитович

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Черных Павел Евстафович

Отец ребёнка: Черных Евстафий Никитович

Смерть
Неизвестно

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