Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Тимофеевна

Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

19.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

До 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894 ст.

Отец: Тимофей Афанасьевич

Мать: Мария Саввина

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.