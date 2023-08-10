Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894 ст.
Отец: Тимофей Афанасьевич
Мать: Мария Саввина
Афанасьевская церковь 19.12.1894 Анастасия Тимофеевна Калихновщины отец крестьянин Тимофей Афанасьевич Калихновщины мать жена Мария Савельевна Калихновщины запасной ефрейтор Алексей Фомич Цветков ... Показать все
Смерть
Неизвестно