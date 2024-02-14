Салахутдинов Мустаким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
10.02.1961
Сын: Салахутдинов Ильдар
Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ
Рождение ребёнка
13.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ
Рождение ребёнка
21.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ
Смерть
Неизвестно