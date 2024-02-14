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Салахутдинов Мустаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
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Рождение
1937

Отец: Салахутдинов Гаязетдин Мулла

Мать: Салахутдинова (Мухаметшина) Хадичэ

Рождение ребёнка
10.02.1961

Сын: Салахутдинов Ильдар

Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ

Рождение ребёнка
13.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ

Рождение ребёнка
21.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахутдинова (Тазиева) Феимэ

Смерть
Неизвестно

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