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Людмила
Людмила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1967
Пол
Женский
Отец
Борис
Мать
Галя
Дети
Кобзар Денис
1992 г.р.
Добавил:
OK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1967
Отец:
Борис
Мать:
Галя
Рождение ребёнка
26.11.1992
Сын:
Кобзар Денис
Отец ребёнка:
Валерій
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