Пенягин Степан Матвеевич
Место рождениясело Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Дата рождения01.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1893
Отец: Пенягин Матвей Яковлевич
Мать: Агрипина Малахиева
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.05.1926
Дочь: Желанкина Тамара Степановна
Мать ребёнка: Пенягина ?
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно