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Пенягин Степан Матвеевич

Место рождения

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область

Дата рождения

01.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1893

Отец: Пенягин Матвей Яковлевич

Мать: Агрипина Малахиева

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.05.1926

Дочь: Желанкина Тамара Степановна

Мать ребёнка: Пенягина ?

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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