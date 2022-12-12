Науменко Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения1959
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Тужилина Олеся Петровна
Мать ребёнка: Науменко Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Науменко Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науменко Галина Ивановна
Смерть
2013