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Науменко Пётр Павлович

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Место рождения

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд

Дата рождения

1959

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: Резникова Валентина Леоновна

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Тужилина Олеся Петровна

Мать ребёнка: Науменко Галина Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Науменко Галина Ивановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Галина Ивановна

Смерть
2013
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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