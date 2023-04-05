Курицин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1880
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1907
Дочь: Меледина Агния Николаевна
Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
01.04.1915
Рождение ребёнка
06.06.1919
Рождение ребёнка
21.06.1922
Рождение ребёнка
23.01.1926
Рождение ребёнка
29.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953