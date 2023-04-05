Курицин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицин Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1886 г.р.

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1907

Дочь: Меледина Агния Николаевна

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
06.06.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
21.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
23.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курицина Марфа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицина Марфа Алексеевна

Смерть
1953
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