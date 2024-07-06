Степченков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиОколо 1975
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Степченков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1913
Дочь: (Степченкова) ?
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Степченков Иван
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Степченков Петр
Мать ребёнка: Ефросинья
Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
1917
Сын: Степченков Павел
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степченков Михаил
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Смерть
Около 1975