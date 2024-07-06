Степченков Сергей 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степченков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Около 1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1913 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Степченков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1913

Дочь: (Степченкова) ?

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Степченков Иван

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Степченков Петр

Мать ребёнка: Ефросинья

Россия, Смоленская область, д. Новые-Пантюхи
Рождение ребёнка
1917

Сын: Степченков Павел

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Степченков Михаил

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
Около 1975

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