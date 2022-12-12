Высоцкий Давид Вульфович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти14.01.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1930
г. Лондон, Великобритания
Смерть
14.01.1930
г. Лондон, Великобритания