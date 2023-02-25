Гужов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти03.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Смерть
03.08.1943
Уразово, Валуйский, Белгородская область
убит поездом на ст.Уразово, Уразовского р-она Курской области при сопровождении груза https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie9875097/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_... Показать все