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Гужов Алексей Павлович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гужов Павел Матвеевич

Мать: Гужова (Катанова) Степанида Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.08.1943
Уразово, Валуйский, Белгородская область
убит поездом на ст.Уразово, Уразовского р-она Курской области при сопровождении груза https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie9875097/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_... Показать все

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