Татьяна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Герасим Семионов

Мать: Катерина Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Романова

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сергей Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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