Татьяна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Герасим Семионов
Мать: Катерина Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья Романова
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сергей Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Смерть
Неизвестно