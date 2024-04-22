Максимова (Курбатова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Курбатова) Мария Яковлевна

Место рождения

Волковойна, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сергеев Яков Алексеевич

Мать: Мавра Павловна

Волковойна, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Курбатов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
09.02.1923

Сын: Курбатов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Николай Григорьевич

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