Максимова (Курбатова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1886
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сергеев Яков Алексеевич
Мать: Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Курбатов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
09.02.1923
Сын: Курбатов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно