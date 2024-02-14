Бокарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарев Александр

Место рождения

г. Владимир РФ

Дата рождения

23.02.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1975

Сын: Бокарев Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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