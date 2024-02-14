Бокарев Александр
Место рожденияг. Владимир РФ
Дата рождения23.02.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1975
Сын: Бокарев Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно