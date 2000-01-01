Ельников Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельников Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Ельникова Аксинья

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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