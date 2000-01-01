Ельников Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: Ельникова Аксинья
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно