Юткин (пасынок) Моисей Панкратович
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Панкрат
Мать: Бастрыкина жена
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ерохина Марфа Юткина
Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно