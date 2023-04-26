Юткин (пасынок) Моисей Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткин (пасынок) Моисей Панкратович

Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Панкрат

Мать: Бастрыкина жена

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ерохина Марфа Юткина

Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Юткин Максим Моисеевич

Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юткин Тарас Моисеевич

Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Юткин Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Юткина Ксения Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юткина Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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