Асфандияров Загафар Абдуллович
Место рожденияд.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асфандияров Абдулла
Мать: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1875
Сын: Асфандияров Сайфутдин Загафарович
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния