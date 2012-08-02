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Капранова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2012

Отец: Капранов Григорий Григорьевич

Мать: Башкеева Юлия Александровна

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