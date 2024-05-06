Бажентегі Зәуреш Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБажентегі Зәуреш

Бажентегі Зәуреш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оразбектегі Байтұрсын Балғабайұлы

Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы

Рождение ребёнка
11.11.1976

Дочь: Оразбектегі Жанар Балғабайқызы

Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы

Рождение ребёнка
20.01.1993

Сын: Оразбектегі Нұрлан Балғабайұлы

Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.