Бажентегі Зәуреш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оразбектегі Байтұрсын Балғабайұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1976
Дочь: Оразбектегі Жанар Балғабайқызы
Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы
Рождение ребёнка
20.01.1993
Сын: Оразбектегі Нұрлан Балғабайұлы
Отец ребёнка: Оразбектегі Балғабай Шахманұлы